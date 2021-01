Achille Silvestrini | ecco chi è il santo in Curia dell' avvocato Giuseppe Conte | l' intreccio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tra ammiccamenti e risatine, due intellettuali come Paolo Mieli e Massimo Cacciari, il 12 gennaio, in trasmissione da Bianca Berlinguer, si sono fatti sfuggire qualcosa che è stato colto al volo da Angela Pellicciari, autrice di La chiesa e la massoneria (Ares 2007) la quale, su La Nuova Bussola quotidiana, scrive di un «siparietto rivelatore». «è invincibile», spiega Mieli alla Berlinguer «è ovvio che ha qualcosa dietro di sé che sfugge, una sorta di "energia forte"; questa legislatura è la storia di grandi sottovalutatori di». Nel frattempo, Cacciari, in studio, inizia a sogghignare: «Io lo so qual è questa energia, ma non lo posso dire, tutti lo sanno, Mieli meglio di me, ma non lo può dire». I due, in divertito imbarazzo, tirano in mezzo Gad Lerner che, contrariato, ribatte: «Mieli e Cacciari fannoe ...