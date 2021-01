Accordo Milan – Mandzukic: 6 mesi più rinnovo per 1 anno in caso di qualificazione in Champions League (Di domenica 17 gennaio 2021) Ore decisive in casa Milan per offrire un rinforzo importante a mister Pioli. Si tratta di Mario Mandzukic. L’Accordo con il croato ex Juve prevede un contratto da 18 mesi di cui 6 mesi garantiti più 12 automatici in caso di qualificazione in Champions League. Al calciatore 1,8 milioni di ingaggio sino a fine stagione. A pesare sulla scelta rossonera anche il benestare di Ibrahimovic. Ibra avrebbe avvallato fin da subito l’arrivo di Mandzukic, visto di buon occhio per la sua grande esperienza internazionale. Leggi su laprimapagina (Di domenica 17 gennaio 2021) Ore decisive in casaper offrire un rinforzo importante a mister Pioli. Si tratta di Mario. L’con il croato ex Juve prevede un contratto da 18di cui 6garantiti più 12 automatici indiin. Al calciatore 1,8 milioni di ingaggio sino a fine stagione. A pesare sulla scelta rossonera anche il benestare di Ibrahimovic. Ibra avrebbe avvallato fin da subito l’arrivo di, visto di buon occhio per la sua grande esperienza internazionale.

AntoVitiello : Mario #Mandzukic ad un passo dal #Milan, accordo vicinissimo con l'attaccante croato. - DiMarzio : #Milan, passi avanti per Mario #Mandzukic: i dettagli del possibile accordo con l'attaccante croato - TuttoMercatoWeb : TMW - Il Milan ha sciolto le riserve: accordo a un passo con Mario Mandzukic - dhanangrputro : RT @AntoVitiello: Mario #Mandzukic ad un passo dal #Milan, accordo vicinissimo con l'attaccante croato. - Laprimapagina : Accordo #Milan #Mandzukic 6 mesi più rinnovo per 1 anno in caso di qualificazione in Champions League… -