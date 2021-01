“Abbiamo perso il nostro bambino”, il racconto della famosa coppia in diretta domenicale da Barbara D’Urso (Di domenica 17 gennaio 2021) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno raccontato la perdita del loro bambino. Ospiti nel salotto domenicale di Barbara d'Urso, l'ex coppia di Temptation Island ha parlato per la prima volta dell'aborto annunciato dalla showgirl sui social lo scorso 3 gennaio. La dolorosa notizia infatti era apparsa sul suo profilo Instagram: uno scatto di coppia per condividere il loro dolore e provate a lenire quello di tutti i genitori che come loro ha affrontato la perdita di un bambino. Le lacrime di Lorenzo Amoruso Lorenzo Amoruso in preda alla commozione non è riuscito a trattenere le lacrime. Il ricordo di quei giorni dolorosi è ancora vivido e la sofferenza troppo recente per parlarne con lucidità. Oggi l'ex calciatore sente di aver perso la speranza di diventare ... Leggi su howtodofor (Di domenica 17 gennaio 2021) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno raccontato la perdita del loro. Ospiti nel salottodid'Urso, l'exdi Temptation Island ha parlato per la prima volta dell'aborto annunciato dalla showgirl sui social lo scorso 3 gennaio. La dolorosa notizia infatti era apparsa sul suo profilo Instagram: uno scatto diper condividere il loro dolore e provate a lenire quello di tutti i genitori che come loro ha affrontato la perdita di un. Le lacrime di Lorenzo Amoruso Lorenzo Amoruso in preda alla commozione non è riuscito a trattenere le lacrime. Il ricordo di quei giorni dolorosi è ancora vivido e la sofferenza troppo recente per parlarne con lucidità. Oggi l'ex calciatore sente di averla speranza di diventare ...

TizianaFerrario : L’assurda storia di Guardiagrele paese in Abruzzo dove è stata scoperta variante inglese #Covid ma si è perso tempo… - borghi_claudio : Ma l'INCOMPETENTE che sta al MEF che dice che oggi con lo spread (ancora tu?) Abbiamo perso 8 milioni ma ha idea di… - sole24ore : Salute, quanti screening abbiamo perso nel 2020? I ritardi non sono stati colmati - fumoffus : @alekosur Dire è troppo anziano a uno che farebbe il culo a strisce a qualsiasi altro mentecatto di adesso che sta… - vm1382 : RT @Cristin46229443: #gregorelli Mi sono veramente affezionata a Pier,in quest'ultimo periodo mi é un po' sceso per motivi che abbiamo vist… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo perso L'amarezza di mister Rossi: "Abbiamo perso su un tiro sbagliato" varesenews.it Federica, orfana di Rigopiano: «Io nel team della ricostruzione»

Perse i genitori nella strage, poi si è laureata due volte. E il commissario l’ha scelta. «Scrissi su WhatsApp: abbiate cura di voi. Poco dopo, alle 16.50, venne giù tutto» ...

Usa, uomo armato prova a entrare a Washington: "Mi sono perso"

Nella giornata di venerdì 15 gennaio un uomo ha provato a entrare nel perimetro chiuso del centro di Washington, dove mercoledì 20 gennaio ...

Perse i genitori nella strage, poi si è laureata due volte. E il commissario l’ha scelta. «Scrissi su WhatsApp: abbiate cura di voi. Poco dopo, alle 16.50, venne giù tutto» ...Nella giornata di venerdì 15 gennaio un uomo ha provato a entrare nel perimetro chiuso del centro di Washington, dove mercoledì 20 gennaio ...