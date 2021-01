A volte ritornano: Benatia pronto alla firma con un club di Serie A (Di domenica 17 gennaio 2021) Medhi Benatia è in procinto di tornare in Italia dopo circa due anni: firmerà col Parma. Sette anni in Italia tra Udinese, Roma e Juventus hanno generato nostalgia in Medhi Benatia, che all’età di 33 anni pare abbia scelto di approdare ancora una volta in Serie A. Il difensore attualmente si disimpegna tra le fila Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 gennaio 2021) Medhiè in procinto di tornare in Italia dopo circa due anni: firmerà col Parma. Sette anni in Italia tra Udinese, Roma e Juventus hanno generato nostalgia in Medhi, che all’età di 33 anni pare abbia scelto di approdare ancora una volta inA. Il difensore attualmente si disimpegna tra le fila Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

borghi_claudio : La bodenza! A volte ritornano!! Nb anche solo quei 130 miliardi sono in gran parte deficit fuori bilancio che arriv… - serieAnews_com : ??A volte ritornano: #Benatia pronto alla firma con un club di #SerieA - LaCavandoli : RT @borghi_claudio: La bodenza! A volte ritornano!! Nb anche solo quei 130 miliardi sono in gran parte deficit fuori bilancio che arriveran… - johanan57 : a volte #ritornano; dopo aver sfasciato la rai, la scuola pubblica adesso la picconata finale alla sanità lombarda - BarPutin : RT @borghi_claudio: La bodenza! A volte ritornano!! Nb anche solo quei 130 miliardi sono in gran parte deficit fuori bilancio che arriveran… -

Ultime Notizie dalla rete : volte ritornano Augusta, a volte ritornano: Paolo Amato si candida all'Ars con Forza italia | E'costiera Scuola: Cts, nessun rinvio, studenti possono tornare in presenza

Gli esperti del Cts più volte negli ultimi mesi hanno indicato la questione scuola come una “priorità” e in diverse occasioni hanno ribadito la necessità del ritorno in classe degli studenti. Le scuol ...

Il fallimento della Nasa che ritarda il programma di ritorno sulla Luna

L’amministratore Jim Bridenstine, che rimetterà il mandato il 20 gennaio, si è affrettato a dire che non si tratta di un fallimento perché era solo un test dei motori. Ma dietro ogni flop ci sono anch ...

Gli esperti del Cts più volte negli ultimi mesi hanno indicato la questione scuola come una “priorità” e in diverse occasioni hanno ribadito la necessità del ritorno in classe degli studenti. Le scuol ...L’amministratore Jim Bridenstine, che rimetterà il mandato il 20 gennaio, si è affrettato a dire che non si tratta di un fallimento perché era solo un test dei motori. Ma dietro ogni flop ci sono anch ...