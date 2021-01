90 giorni per innamorarsi: Julia Trubkina sorprende tutti (Di domenica 17 gennaio 2021) Le star di , ecco com’era la giovane russa, un fisico da urlo. (screenshot video)Anche se non è insolito che le star dei reality cambino il loro aspetto nel corso degli anni, le foto più vecchie di Instagram della star di 90 giorni per innamorarsi, Julia Trubkina, potrebbero sorprendere alcuni fan per motivi diversi. Leggi anche: 90 giorni per innamorarsi: Elizabeth e Andrei, la loro storia La bellezza bruna non è cambiata in faccia nel corso degli anni. Ed è proprio il suo aspetto che ha fatto innamorare Brandon. Il quale si è recato in Russia per conoscerla meglio dopo aver condiviso una vorticosa storia d’amore al telefono. Leggi anche: Larissa Lima di 90 giorni per innamorarsi: la misteriosa scomparsa La coppia ha ... Leggi su ck12 (Di domenica 17 gennaio 2021) Le star di , ecco com’era la giovane russa, un fisico da urlo. (screenshot video)Anche se non è insolito che le star dei reality cambino il loro aspetto nel corso degli anni, le foto più vecchie di Instagram della star di 90per, potrebberore alcuni fan per motivi diversi. Leggi anche: 90per: Elizabeth e Andrei, la loro storia La bellezza bruna non è cambiata in faccia nel corso degli anni. Ed è proprio il suo aspetto che ha fatto innamorare Brandon. Il quale si è recato in Russia per conoscerla meglio dopo aver condiviso una vorticosa storia d’amore al telefono. Leggi anche: Larissa Lima di 90per: la misteriosa scomparsa La coppia ha ...

BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - Erriders : Tra quattro giorni gli Stati Uniti archiviano e seppelliscono quattro anni di danno e disprezzo per la vita del pia… - ItalyMFA : ??Sospeso il traffico aereo tra #Brasile e #Italia a seguito dell'Ordinanza del Min. Salute. Divieto di ingresso/tr… - MariangelaVcc : RT @marianski65: Locatelli “siamo arrivati a vaccinare addirittura 90.000 persone al giorno”. Se continuassimo così, per vaccinare 50ml di… - Chiararedx : RT @arianagrimmie: la prossima volta che chiedete agli universitari perché sono stressati pensate che stanno probabilmente preparando un es… -