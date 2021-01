21 iniziative per costruire l’archivio della memoria storica del Lazio (Di domenica 17 gennaio 2021) La Regione Lazio riconosce un particolare valore alla salvaguardia e promozione della memoria storica e anche quest’anno, in continuità con il programma di attività avviato nel 2019, finanzia 21 progetti attraverso l’Avviso pubblico rivolto alle iniziative per la costruzione di un archivio della memoria storica del Lazio. “Lo studio e la conoscenza della nostra storia è fondamentale per la comprensione del presente e per la formazione di una cittadinanza responsabile e consapevole. Con un investimento di circa 200 mila euro, finanziamo 21 progetti promossi da altrettanti enti privati senza finalità di lucro e che riguarderanno, quest’anno in particolare, gli eventi legati alla Seconda Guerra Mondiale, alla ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 17 gennaio 2021) La Regionericonosce un particolare valore alla salvaguardia e promozionee anche quest’anno, in continuità con il programma di attività avviato nel 2019, finanzia 21 progetti attraverso l’Avviso pubblico rivolto alleper la costruzione di un archiviodel. “Lo studio e la conoscenzanostra storia è fondamentale per la comprensione del presente e per la formazione di una cittadinanza responsabile e consapevole. Con un investimento di circa 200 mila euro, finanziamo 21 progetti promossi da altrettanti enti privati senza finalità di lucro e che riguarderanno, quest’anno in particolare, gli eventi legati alla Seconda Guerra Mondiale, alla ...

weweretoooyoung : RT @arianagrimmie: meglio godermela in tempo prima che ci estinguiamo tutti per il surriscaldamento globale grazie alle vostre grandiose in… - daninovaro : RT @EduardoNagetto: @_Velies_ @daninovaro Come al solito queste laide iniziative saranno un boomerang per la società. Sicuramente poi dopo… - EduardoNagetto : @_Velies_ @daninovaro Come al solito queste laide iniziative saranno un boomerang per la società. Sicuramente poi d… - geronzi_max : VOTA GERONZI E SERGIO MATTARELLA PER @LegaSalvini FRATELLI D'ITALIA / OFFICIAL LOGO IN LINEA TEMPORALE DELLA LEGA U… - mbbelluco : RT @IndireSocial: ??L'esperienza virtuosa delle Piccole Scuole a sostegno dell'educazione nei territori isolati citata come best pratice ne… -

Ultime Notizie dalla rete : iniziative per 40° della Conferenza delle Regioni: un francobollo avvia le iniziative per l'anniversario Regione Piemonte 21 iniziative per costruire l’archivio della memoria storica del Lazio

La Regione Lazio riconosce un particolare valore alla salvaguardia e promozione della memoria storica e anche quest'anno, in continuità con il programma di ...

Nuovi finanziamenti per la promozione delle attività culturali e per i musei cittadini. Franchi: “Raggiunti risultati importanti"

Finanziato con 30mila euro, all’interno del Bando Sistemi Museali 2020, il progetto Musei digitali al servizio della città; dal MiBACT contributi per una monografia bilingue italiano-inglese sull’arti ...

La Regione Lazio riconosce un particolare valore alla salvaguardia e promozione della memoria storica e anche quest'anno, in continuità con il programma di ...Finanziato con 30mila euro, all’interno del Bando Sistemi Museali 2020, il progetto Musei digitali al servizio della città; dal MiBACT contributi per una monografia bilingue italiano-inglese sull’arti ...