17 gennaio 1929 | arriva la prima striscia di Braccio di Ferro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021) Accadde oggi: il 17emergeva lastoria didi, il personaggio dei fumetti nato dalla matita di Elzie Crisler Segar. Storia ed evoluzione didiInizialmente conosciuto con il nome King Features Syndicate Thimble Theatre, il fumetto aveva riscosso già un discreto successo a partire dall’uscita, nel 1919. Tuttavia, si ricorda soprattutto la sua ascesa, avvenuta nel momento in cui si decise di introdurre il protagonista, Popeye da cui il fumetto prese il nome dal. Era il 17di quell’anno quandodi, un simpatico marinaio con la pipa in bocca e dal carattere scontroso, iniziò a segnare infatti la fama del fumetto famosissimo in ...