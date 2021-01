Zona rossa: Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano non ci stanno, in Sicila la richiede Musumeci (Di sabato 16 gennaio 2021) La Regione Lombardia annuncia ricorso al Tar del Lazio, come anche il presidente Arno Kompatscher, che conferma le norme da Zona gialla con bar e ristoranti aperti fino alle 22 Leggi su tg.la7 (Di sabato 16 gennaio 2021) La Regioneannuncia ricorso al Tar del Lazio, come anche il presidente Arno Kompatscher, che conferma le norme dagialla con bar e ristoranti aperti fino alle 22

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - matteosalvinimi : ??#LOMBARDIA IN ZONA ROSSA!?? Dopo tutti i sacrifici fatti, il governo rispedisce la Lombardia in zona rossa...! Gu… - pfmajorino : Dice #Fontana 'punizione immeritata' per la Lombardia, polemizzando su zona rossa. I lombardi semmai non meritano u… - marcofoti3 : RT @Regione_Sicilia: #Coronavirus, @Musumeci_Staff: '#Sicilia zona rossa per due settimane' -