Zona rossa, gialla o arancione: nel caos dei cambi continui questi colori stanno diventando categorie dello spirito – Il commento (Di sabato 16 gennaio 2021) Posso andare in una seconda casa? Trovo aperto il bar di quartiere per prendere un caffè? Posso uscire dal mio Comune? Alzi la mano chi riesce a rispondere in trenta secondi a tutte queste tre domande senza sbagliarne una. Il cambiamento continuo di colore delle zone (una settimana sei giallo, un’altra sei rosso, un’altra ancora sei arancione) unito ai mutamenti incessanti delle regole che caratterizzano ciascun colore (si pensi alle alterne vicende delle seconde case o dell’asporto: l’arancione, il rosso e il giallo sono diversi secondo le stagioni) ha prodotto una situazione paradossale: nessuno sa davvero che cosa si può fare e cosa no. Casalinghe, impiegati, professionisti, forze dell’ordine vivono nell’assoluta incertezza delle regole: anche i cittadini più esperti o attenti cadono nell’errore o comunque hanno dubbi ... Leggi su open.online (Di sabato 16 gennaio 2021) Posso andare in una seconda casa? Trovo aperto il bar di quartiere per prendere un caffè? Posso uscire dal mio Comune? Alzi la mano chi riesce a rispondere in trenta secondi a tutte queste tre domande senza sbagliarne una. Ilamento continuo di colore delle zone (una settimana sei giallo, un’altra sei rosso, un’altra ancora sei) unito ai mutamenti incessanti delle regole che caratterizzano ciascun colore (si pensi alle alterne vicende delle seconde case o dell’asporto: l’, il rosso e il giallo sono diversi secondo le stagioni) ha prodotto una situazione paradossale: nessuno sa davvero che cosa si può fare e cosa no. Casalinghe, impiegati, professionisti, forze dell’ordine vivono nell’assoluta incertezza delle regole: anche i cittadini più esperti o attenti cadono nell’errore o comunque hanno dubbi ...

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - matteosalvinimi : ??#LOMBARDIA IN ZONA ROSSA!?? Dopo tutti i sacrifici fatti, il governo rispedisce la Lombardia in zona rossa...! Gu… - pfmajorino : Dice #Fontana 'punizione immeritata' per la Lombardia, polemizzando su zona rossa. I lombardi semmai non meritano u… - donutbeshy : visto che zona rossa fono al 5 marzo penserò solo al cibo 24/7 - LucaDanuvola : Poi ci tocca andare in zona ROSSA e tenere i figli a casa da scuola...vero @RegLombardia @ComuneMI @FontanaPres… -