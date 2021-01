Zangrillo vaccina anziani nelle Rsa come volontario/ “Fra le esperienze più belle”

(Di sabato 16 gennaio 2021)Rsa: “Fra lepiùdella mia vita, lo faccio anche per i miei figli”

Ultime Notizie dalla rete : Zangrillo vaccina

Il professore Zangrillo ha deciso di vaccinare pazienti e operatori delle Rsa in maniera volontaria: “Fra le esperienze più belle” ...Il primario del San Raffaele: «Do una mano, è qualcosa di speziale. Il mio vuole essere un riconoscimento di attenzione per i più anziani: e lo faccio anche per i miei figli, stiamo rubando loro il fu ...