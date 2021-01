Yoweri Museveni è stato rieletto presidente dell’Uganda (Di sabato 16 gennaio 2021) Lo ha annunciato ufficialmente la commissione elettorale del paese, mentre Bobi Wine, il principale avversario di Museveni, è bloccato in casa sua dai militari Leggi su ilpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Lo ha annunciato ufficialmente la commissione elettorale del paese, mentre Bobi Wine, il principale avversario di, è bloccato in casa sua dai militari

