(Di sabato 16 gennaio 2021) Anche se ha catturato l’attenzione di pochi osservatori, la decisione del Segretario di Stato Usa Mike Pompeo, di inserire il gruppo degli Houthiiti nella lista delle organizzazioni terroristiche avrà gravi conseguenze a livello umanitario, ripercussioni diplomatiche rispetto alla risoluzione politica del conflitto e, di fatto, rappresenterà la prima grana per l’amministrazione Biden visto che, se approvata dal Congresso, l’iscrizione avverrà formalmente il 19 gennaio, il giorno prima dell’insediamento del nuovo Presidente. Senza contare le implicazioni rispetto alle relazioni con l’Iran a cui il gruppo è legato. La designazione del gruppo Houthi, coinvolto in una guerra – che da quasi 6 anni sta distruggendo il già fragilee ha causato oltre 12mila vittime civili – è infatti una scelta politica controproducente e pericolosa, che ...

doctorgis84 : RT @ilfattoblog: Yemen, il colpo di coda di Trump che mette a rischio milioni di vite - ilfattoblog : Yemen, il colpo di coda di Trump che mette a rischio milioni di vite - Noovyis : (Yemen, il colpo di coda di Trump che mette a rischio milioni di vite) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Yemen colpo

Il Fatto Quotidiano

Infatti, il 2021 dello Yemen dipenderà in primo luogo dai risultati di Griffiths, che sta tenacemente negoziando, da otto mesi, una Dichiarazione congiunta tra huthi e governo internazionalmente ricon ...Nei giorni in cui lo Yemen ancora in guerra dava vita a un nuovo governo con i secessionisti del Consiglio di Transizione del Sud, gli huthi (gli insorti sciiti zaiditi del nord sostenuti dal-l’Iran), ...