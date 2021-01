WhatsApp posticipa di 3 mesi le nuove regole sulla privacy

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 16 gennaio 2021) Facebook hato di trela data per rivedere e accettare i nuovi terminiper. Lo ha annunciato la stessasottolineando che «l’8 febbraio nessun account sarà sospeso o eliminato. In modo graduale, e secondo le tempistiche di ciascuno, inviteremo i nostri utenti a rivedere l’informativa prima del 15 maggio, quando saranno disponibili leopzioni business». LEGGI ANCHE –> Per il garante l’informativa sul nuovo trattamento dei dati non è chiara «Siamo a conoscenza del fatto che il nostro recente aggiornamento abbia creato un po’ di confusione. Poiché la circolazione di informazioni errate e non veritiere ha causato preoccupazione, desideriamo fare chiarezza e assicurarci che tutti comprendano i principi su cui ci ...