WhatsApp cambia di nuovo la privacy: ecco perchè (Di sabato 16 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Sommersa dalle critiche e dopo essere finita sotto la lente del Garante per la privacy, WhatsApp ha fatto un passo indietro: ecco cosa cambia adesso. “Siamo a conoscenza del fatto che il nostro recente aggiornamento abbia creato un po’ di confusione“, inizia così l’ultimo post sul blog ufficiale di WhatsApp, pubblicato dall’azienda del gruppo Facebook dopo giorni di polemiche feroci sulla nuova privacy policy in vigore dall’8 febbraio. Un altro post per ribadire che “tutto ciò che condividi con familiari e amici rimane tra voi” e che WhatsApp non scambia i dati degli utenti con Facebook o con altre aziende terze e che, in ogni caso, i messaggi sono sempre protetti dalla crittografia end-to-end che impedisce a chiunque, ... Leggi su improntaunika (Di sabato 16 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Sommersa dalle critiche e dopo essere finita sotto la lente del Garante per laha fatto un passo indietro:cosaadesso. “Siamo a conoscenza del fatto che il nostro recente aggiornamento abbia creato un po’ di confusione“, inizia così l’ultimo post sul blog ufficiale di, pubblicato dall’azienda del gruppo Facebook dopo giorni di polemiche feroci sulla nuovapolicy in vigore dall’8 febbraio. Un altro post per ribadire che “tutto ciò che condividi con familiari e amici rimane tra voi” e chenon si dati degli utenti con Facebook o con altre aziende terze e che, in ogni caso, i messaggi sono sempre protetti dalla crittografia end-to-end che impedisce a chiunque, ...

NicolaPorro : #Whatsapp cambia le regole sulla privacy. I proprietari (#Facebook) presentano una serie di giustificazioni. La ver… - punkrockbrokk : quando mi manca certo di ricordare che cambia le info whatsapp in funzione della foto profilo e mi passa. - antoniodinanni : @ultimenotizie Ma non cambia comunque la sua posizione. E' solo rimandata. Vuol dire che se uno non ha un account F… - Robbb85 : #Whatsapp posticipa di 3 mesi la data della nuova #privacy policy: in pratica non cambia niente, perchè non rivedon… - CellulareMag : WhatsApp sposta a maggio il termine per l'accettazione della sua nuova policy sulla privacy. E spiega (meglio) cosa… -