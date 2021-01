Weekend "in giallo", Versilia presa d'assalto dai turisti (Di sabato 16 gennaio 2021) Viareggio (Lucca), 16 gennaio 2021 - Tanti turisti , approfittando della Toscana in fascia gialla e di una splendida giornata di sole , hanno preso d'assalto quest'oggi la Versilia . Fin dal mattino ... Leggi su lanazione (Di sabato 16 gennaio 2021) Viareggio (Lucca), 16 gennaio 2021 - Tanti, approfittando della Toscana in fascia gialla e di una splendida giornata di sole , hanno preso d'quest'oggi la. Fin dal mattino ...

sardanews : Cagliari, tutti pazzi per il weekend giallo: super folla in via Manno e via Garibaldi - vivere_sardegna : Cagliari, tutti pazzi per il weekend giallo: super folla in via Manno e via Garibaldi - CordaniTeresa : RT @erykaluna: Dove andare nel primo weekend giallo dopo due mesi se non a Narnia? #IsolaSanta #Apuane #Tuscany - erykaluna : Dove andare nel primo weekend giallo dopo due mesi se non a Narnia? #IsolaSanta #Apuane #Tuscany - infoitinterno : Weekend 'bi-color', sabato giallo e domenica arancione: un riepilogo delle regole -

Ultime Notizie dalla rete : Weekend giallo Toscana, weekend in giallo. Ma non si può uscire dalla regione La Nazione Toscana zona gialla: un weekend…"

Fino a sabato 23 gennaio dunque, compreso il fine settimana di domani e dopodomani, sabato 16 e domenica 17 dunque. La Toscana è una delle pochissime regioni a restare gialle. La Toscana resterà zona ...

Weekend "in giallo", Versilia presa d'assalto dai turisti

Viareggio (Lucca), 16 gennaio 2021 - Tanti turisti, approfittando della Toscana in fascia gialla e di una splendida giornata di sole, hanno preso d'assalto quest'oggi la Versilia. Fin dal mattino in ...

Fino a sabato 23 gennaio dunque, compreso il fine settimana di domani e dopodomani, sabato 16 e domenica 17 dunque. La Toscana è una delle pochissime regioni a restare gialle. La Toscana resterà zona ...Viareggio (Lucca), 16 gennaio 2021 - Tanti turisti, approfittando della Toscana in fascia gialla e di una splendida giornata di sole, hanno preso d'assalto quest'oggi la Versilia. Fin dal mattino in ...