Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: Novara piega Brescia in tre set (Di sabato 16 gennaio 2021) La Igor Gorgonzola Novara piega 3-0 (19-25, 19-25, 16-25) la Banca Valsabbina Millenium Brescia nell’anticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2020/2021. Tre set fotocopia, con le azzurre di Lavarini che partono subito forte e Brescia che prova a recuperare senza però riuscirci. Novara ottiene dunque i tre punti e consolida la seconda posizione in classifica alle spalle dell’inarrestabile Conegliano (ancora a punteggio pieno). Brescia invece torna a casa a mani vuote e rimane al penultimo posto della classifica a quota 10 punti. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) La Igor Gorgonzola3-0 (19-25, 19-25, 16-25) la Banca Valsabbina Milleniumnell’anticipo della sesta giornata di ritorno del campionato diA1. Tre set fotocopia, con le azzurre di Lavarini che partono subito forte eche prova a recuperare senza però riuscirci.ottiene dunque i tre punti e consolida la seconda posizione in classifica alle spalle dell’inarrestabile Conegliano (ancora a punteggio pieno).invece torna a casa a mani vuote e rimane al penultimo posto della classifica a quota 10 punti. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI ...

sportface2016 : #Volley #SerieA1Femminile, #Novara piega #Brescia in tre set: la cronaca del match - ecodelchisone : Volley serie A2 donne, grande Pinerolo: 3-0 nel derby in casa del Cus - debbie_dgarn : RT @UYBAvolley: ? UYBA SPECIAL PLAYERS! Ecco la prima foto di una nuova serie esclusiva, protagoniste Alexa #Gray e Jordyn #Poulter! ?? Tito… - sportface2016 : #volley #Scandicci-#BustoArsizio in tv: ecco data, orario e come vedere la sfida di #SerieA1Femminile - sportface2016 : #volley #Conegliano-#Perugia in tv: ecco data, orario e come vedere la sfida di #SerieA1Femminile -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie Volley serie A3 il Resto del Carlino DIRETTA BERGAMO CUNEO/ Video streaming Rai: parla Mio Bertolo

Diretta Bergamo Cuneo streaming video Rai oggi 16 gennaio 2021: orario e risultato live della partita di volley, 6^ di ritorno della Serie A1 femminile.

La Sigel al PalaBellina torna in campo con il Club Italia Crai

La Sigel Volley Marsala sta facendo fronte ad un fitto calendario che la vede impegnata ma al tempo stesso nel contesto della serie A a preparare partite in serie. Strappati meritatamente due ottimi ...

Diretta Bergamo Cuneo streaming video Rai oggi 16 gennaio 2021: orario e risultato live della partita di volley, 6^ di ritorno della Serie A1 femminile.La Sigel Volley Marsala sta facendo fronte ad un fitto calendario che la vede impegnata ma al tempo stesso nel contesto della serie A a preparare partite in serie. Strappati meritatamente due ottimi ...