Verissimo, Pupo racconta l'infatuazione per Riccardo: "Mai avuto paletti" (Di sabato 16 gennaio 2021) Pupo si mette a nudo in un'intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Il cantante, attuale opinionista al Grande Fratello Vip, racconta frammenti della sua vita, dalla dipendenza dal gioco d'azzardo al suo "amore per l'amore", inteso in ogni sua singola sfaccettatura. E, per la prima volta, rivela nel dettaglio il forte sentimento provato per un ragazzo di nome Riccardo.

Pupo: "Quando mi innamorai di un uomo"

"Sotto il profilo sentimentale non ho mai avuto paletti, remore, filtri: mi è capitato di avere un innamoramento, senza riscontro sessuale, per un uomo: Riccardo, per il quale scrissi Volano: l'amore ...

