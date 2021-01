Variante Covid, Speranza blocca i voli dal Brasile (Di sabato 16 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato su Facebook di aver emesso una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia a chi vi sia transitato negli ultimi 14 giorni. A preoccupare è la Variante del Covid, su cui Speranza dice che bisogna adottare la linea della massima prudenza. “Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. E’ fondamentale che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto, ha annunciato su Facebook di aver emesso una nuova ordinanza chein partenza dale vieta l’ingresso in Italia a chi vi sia transitato negli ultimi 14 giorni. A preoccupare è ladel, su cuidice che bisogna adottare la linea della massima prudenza. “Ho firmato una nuova ordinanza chein partenza dale vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. E’ fondamentale che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova ...

Agenzia_Italia : La variante brasiliana del covid reinfetta chi è guarito - Tg3web : Nel Regno Unito ancora oltre 1200 morti Covid in un solo giorno. Londra blocca i voli dal Sud America e non solo pe… - VittorioSgarbi : #covid Più che la variante inglese, mi preoccupa la variante di Rignano sull’Arno. Spero che Renzi metta una parola… - VivMilano : RT @moneypuntoit: ?? Variante Covid del Brasile, cosa sappiamo e perché fa paura: Italia sospende i voli ?? - ILOVEPACALCIO : «Stop ai voli dal #Brasile»: l’annuncio di #Speranza per la nuova variante #Covid - Ilovepalermocalcio -