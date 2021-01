Variante brasiliana e variante inglese, cresce la preoccupazione. Amazzonia al collasso (Di sabato 16 gennaio 2021) Brasilia, 16 gennaio 2021 - Aumentano le varianti del Coronavirus in circolazione. A quella inglese e sudafricana si aggiunge quella brasiliana . L'aeronautica del paese sudamericano ha avviato un ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Brasilia, 16 gennaio 2021 - Aumentano le varianti del Coronavirus in circolazione. A quellae sudafricana si aggiunge quella. L'aeronautica del paese sudamericano ha avviato un ...

In Piemonte primo caso del virus che dilaga in Gran Bretagna. Potrebbe diventare il ceppo dominante di Coronavirus negli Stati Uniti entro marzo, dice il Cdc. In Brasile segnalati due casi di reinfezi ...

La variante brasiliana del Covid potrebbe colpire anche coloro che hanno già contratto l'infezione e sono considerati immuni. Il timore, come riporta il Telegraph, è che le nuove mutazioni emerse nel ...

