Vaccino Pfizer e gli effetti collaterali sugli anziani

TgLa7 : I documenti sul vaccino Pfizer-BioNTech rubati in un cyber-attacco all'Ema 'sono stati manipolati prima della loro… - ladyonorato : Un po’ azzardato escludere in radice qualsiasi relazione col vaccino, come afferma (casualmente) Pfizer... almeno a… - RaiNews : La dichiarazione della presidente della Commissione europea dopo la conferma da parte del governo tedesco che le co… - desibros70 : RT @valy_s: In #Norvegia si indaga sulla morte di 23 anziani dopo la vaccinazione anti #Covid19 #Pfizer Ma si trattava di persone ultra 80e… - VelvetMagIta : Covid, in vigore il #nuovodpcm ma è allarme vaccini: Pfizer taglia la fornitura del 29%. #crisidigoverno: trattativ… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

The UK is to face short-term delays in delivery of the Pfizer coronavirus vaccine as the pharmaceutical company upgrades its production capacity.None of my doctors across two different hospital systems can tell me when or where I’d be able to get a vaccine.” ...