Vaccino Covid 19, quando comincia la somministrazione della seconda dose (Di sabato 16 gennaio 2021) . Tra domenica e lunedì prossimi in molte regioni parte la somministrazione della seconda dose dell'antidoto al coronavirus. Ad essere richiamati per la nuova inoculazione saranno i primi vaccinati, quelli che alla fine di dicembre hanno partecipato al V-Day con i primissimi vaccini e quelli a cui l'antidoto al coronavirus è stato somministrato subito dopo. Mentre l'Italia supera la soglia di un milione di vaccinati Covid, tra domenica e lunedì prossimi in molte regioni parte la somministrazione della seconda dose dell'antidoto al coronavirus. Ad essere richiamati per la nuova inoculazione saranno i primi vaccinati, quelli che alla fine di dicembre hanno partecipato al V-Day con i primissimi vaccini e quelli a cui l'antidoto al coronavirus è stato somministrato subito dopo.

