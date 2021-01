Vaccini, Pfizer: pronto un piano per limitare i ritardi a una settimana (Di sabato 16 gennaio 2021) Pfizer e BioNTech hanno annunciato un 'piano' che dovrebbe ridurre a una settimana i ritardi nelle consegne del vaccino anti-Covid, che l'Europa temeva si prolungassero per 3-4 settimane. Il piano '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 gennaio 2021)e BioNTech hanno annunciato un '' che dovrebbe ridurre a unanelle consegne del vaccino anti-Covid, che l'Europa temeva si prolungassero per 3-4 settimane. Il'...

ItaliaViva : Io credo che il Presidente del Consiglio 161 voti al Senato per ora non li ha, e per questo li sta cercando. Se poi… - TgLa7 : I documenti sul vaccino Pfizer-BioNTech rubati in un cyber-attacco all'Ema 'sono stati manipolati prima della loro… - Corriere : Pfizer da lunedì taglia le forniture dei vaccini. L’ira di Arcuri: «Siamo pronti ad azioni legali» - senzasinistra : “Se poi oltre ai senatori volesse cercare anche i vaccini,visto l'annuncio Pfizer,noi non ci offendiamo”. La cifra… - GiusPecoraro : RT @David_Rossi70: @luciodigaetano E Arcuri che ci specula minacciando la Pfzier a beneficio dei deficienti che credono alla lotta del prod… -