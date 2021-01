Vaccini Pfizer, meno dosi del previsto per l’Italia. Arcuri minaccia azioni legali (Di sabato 16 gennaio 2021) I Vaccini Pfizer saranno di meno del previsto nel nostro paese. La comunicazione tardiva fa infuriare il commissario Arcuri web sourceBrutte notizie per l’Italia e per tutti gli italiani in attesa della vaccinazione. Ieri, infatti, la Pfizer ha annunciato che invierà una percentuale minore di Vaccini nel nostro Paese rispetto a quanto concordato inizialmente. Secondo quanto dichiarato dal commissario Domenico Arcuri il quantitativo sarà ridotto di molto: si tratta del 29% di fiale in meno rispetto a quanto pianificato. La comunicazione dell’azienda, inoltre, è stata unilaterale ed inaspettata, gettando nello sconforto il nostro paese che rispetto ad altri stava procedendo con la campagna di vaccinazione a ritmo ... Leggi su instanews (Di sabato 16 gennaio 2021) Isaranno didelnel nostro paese. La comunicazione tardiva fa infuriare il commissarioweb sourceBrutte notizie pere per tutti gli italiani in attesa della vaccinazione. Ieri, infatti, laha annunciato che invierà una percentuale minore dinel nostro Paese rispetto a quanto concordato inizialmente. Secondo quanto dichiarato dal commissario Domenicoil quantitativo sarà ridotto di molto: si tratta del 29% di fiale inrispetto a quanto pianificato. La comunicazione dell’azienda, inoltre, è stata unilaterale ed inaspettata, gettando nello sconforto il nostro paese che rispetto ad altri stava procedendo con la campagna di vaccinazione a ritmo ...

