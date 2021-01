Usa, la lobby delle armi in bancarotta: la Procura vuole scioglierla (Di sabato 16 gennaio 2021) Va in bancarotta la lobby delle armi negli Usa, con la Procura che adesso vuole scioglierla. Registrate perdite di 63 milioni in tre anni. Una delle associazioni più importanti in America è la National Rifle Association. Una vera e propria lobby delle armi che ha un grandissimo peso politico negli Usa. Infatti a fare parte L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Va inlanegli Usa, con lache adesso. Registrate perdite di 63 milioni in tre anni. Unaassociazioni più importanti in America è la National Rifle Association. Una vera e propriache ha un grandissimo peso politico negli Usa. Infatti a fare parte L'articolo proviene da Inews.it.

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: La più grande lobby delle armi Usa dichiara bancarotta e si trasferisce in Texas - PrimaCommunica2 : USA: l’arrivo di Biden alla Casa Bianca fa scricchiolare la lobby delle armi. La Nra avvia la procedura di bancarot… - JohSogos : RT @Agenzia_Italia: La più grande lobby delle armi Usa dichiara bancarotta e si trasferisce in Texas - RenatoSouvarine : RT @PivaEdoardo: Trump non può più aiutarli! La più grande lobby delle armi Usa dichiara bancarotta e si trasferisce in Texas https://t.c… - GermanoZanelli : RT @Agenzia_Italia: La più grande lobby delle armi Usa dichiara bancarotta e si trasferisce in Texas -