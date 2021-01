Usa, Biden verso la Casa Bianca: l’Inauguration Day sarà blindato da 25mila militari. Trump volerà in Florida. I social bloccano eventi a Capitol Hill (Di sabato 16 gennaio 2021) Cresce la tensione negli Stati Uniti. Mancano ormai pochissimi giorni all’Inauguration Day di Washington, ovvero alla cerimonia di insediamento del 46° presidente, Joe Biden e della vicepresidente – per la prima volta in assoluto una donna – Kamala Harris, mercoledì 20 gennaio. La Guardia Nazionale ha inviato 25mila militari a Capitol Hill. sarà sul fronte esterno del Campidoglio, infatti, che si svolgerà la cerimonia del giuramento. Timore per nuovi assalti Dopo l’assalto dei sostenitori di Trump lo scorso 6 gennaio alla sede del Congresso, tuttavia, si sono moltiplicati gli allarmi dell’FBI (la polizia investigativa federale) su possibili nuovi attacchi armati ovunque negli Stati Uniti. E in primo luogo al Campidoglio. La sicurezza aumenta in tutto ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 gennaio 2021) Cresce la tensione negli Stati Uniti. Mancano ormai pochissimi giorni alDay di Washington, ovvero alla cerimonia di insediamento del 46° presidente, Joee della vicepresidente – per la prima volta in assoluto una donna – Kamala Harris, mercoledì 20 gennaio. La Guardia Nazionale ha inviatosul fronte esterno del Campidoglio, infatti, che si svolgerà la cerimonia del giuramento. Timore per nuovi assalti Dopo l’assalto dei sostenitori dilo scorso 6 gennaio alla sede del Congresso, tuttavia, si sono moltiplicati gli allarmi dell’FBI (la polizia investigativa federale) su possibili nuovi attacchi armati ovunque negli Stati Uniti. E in primo luogo al Campidoglio. La sicurezza aumenta in tutto ...

