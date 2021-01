Usa, assalti al Campidoglio: la democrazia resiste al “guerriero” Trump e alla violenza dei suoi sostenitori (Di sabato 16 gennaio 2021) “Quello che non può fare... è ispirare violenza”. Così Gabriel Sterling, alto funzionario delle elezioni nello Stato della Georgia, il primo dicembre dell'anno scorso in un'accesissima conferenza stampa, dirigendosi direttamente a Donald Trump. Sterling non scoraggiava il presidente uscente di usare vie legali per ribaltare l'elezione ma esprimeva le sue preoccupazioni per il linguaggio che incitava alla violenza che lui subiva in prima persona. Sterling, come altri funzionari di elezioni in parecchi Stati, era soggetto di minacce da sostenitori di Trump perché le sue analisi indicavano che il candidato democratico Joe Biden aveva vinto l'elezione.Il pericolo della violenza annunciato da Sterling si è concretizzato nella recente insurrezione dei ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 16 gennaio 2021) “Quello che non può fare... è ispirare”. Così Gabriel Sterling, alto funzionario delle elezioni nello Stato della Georgia, il primo dicembre dell'anno scorso in un'accesissima conferenza stampa, dirigendosi direttamente a Donald. Sterling non scoraggiava il presidente uscente di usare vie legali per ribaltare l'elezione ma esprimeva le sue preoccupazioni per il linguaggio che incitavache lui subiva in prima persona. Sterling, come altri funzionari di elezioni in parecchi Stati, era soggetto di minacce dadiperché le sue analisi indicavano che il candidato democratico Joe Biden aveva vinto l'elezione.Il pericolo dellaannunciato da Sterling si è concretizzato nella recente insurrezione dei ...

