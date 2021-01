Usa: arriva Biden, i migranti marciano verso l’America. 4.500 in arrivo dall’Honduras (Di sabato 16 gennaio 2021) Almeno 4.500 migranti partiti dall'Honduras alla volta degli Stati Uniti sono riusciti ad attraversare la frontiera del Guatemala Leggi su firenzepost (Di sabato 16 gennaio 2021) Almeno 4.500partiti dall'Honduras alla volta degli Stati Uniti sono riusciti ad attraversare la frontiera del Guatemala

Vaccino, Balcani «dimenticati dall'Ue». Il presidente serbo: useremo quello cinese

Milioni di persone in tutta l'Unione europea, pur a rilento, hanno iniziato a sottoporsi al vaccino contro il Covid-19, eppure una parte del continente pare essere stato lasciato indietro: ...

