Usa: 25mila guardie nazionali per insediamento Biden (Di sabato 16 gennaio 2021) Washington, 16 gen. (Adnkronos) - Il Pentagono ha autorizzato il dispiegamento di 25mila uomini a Washington D.C. in occasione dell'insediamento del presidente Joe Biden il 20 gennaio. Lo ha confermato l'esercito, scrive il sito The Hill, aumentando di 5mila uomini il contingente precedentemente previsto. L'obiettivo è assicurare la sicurezza della cerimonia, dopo l'assalto al Congresso dei sostenitori di Trump il 6 gennaio. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Washington, 16 gen. (Adnkronos) - Il Pentagono ha autorizzato il dispiegamento diuomini a Washington D.C. in occasione dell'del presidente Joeil 20 gennaio. Lo ha confermato l'esercito, scrive il sito The Hill, aumentando di 5mila uomini il contingente precedentemente previsto. L'obiettivo è assicurare la sicurezza della cerimonia, dopo l'assalto al Congresso dei sostenitori di Trump il 6 gennaio.

Usa, dispiegati fino a 25mila militari per il giuramento di Biden

Trump lascia la Casa Bianca il 20 gennaio, 25mila agenti schierati per l'insediamento di Biden

Donald Trump lascerà la Casa Bianca mercoledì mattina, 20 gennaio, ore prima della cerimonia dell'Inauguration Day, quando Joe Biden giurerà come 46/o presidente degli ...

