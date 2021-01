‘Uomini e Donne’, Deianira Marzano spoilera chi sarebbe il nuovo compagno di Eleonora Rocchini (che è l’ex di una famosa gieffina): le parole dell’ex corteggiatrice (Di sabato 16 gennaio 2021) l’ex corteggiatrice Eleonora Rocchini è tornata a far parlare di sé nelle ultime ore per una notizia rilanciata da Deianira Marzano in merito ad un suo presunto nuovo flirt. La Rocchini, nel dating show di Uomini e Donne, era riuscita a conquistare Oscar Branzani e aveva vissuto con lui una lunga storia d’amore. In seguito alla rottura, la ragazza si era fidanzata con Nunzio Moccia, ex della sorella di Oscar. Nelle ultime ore Eleonora aveva risposto in modo piccato ad un commento su Instagram che citava un certo Fratini, ribadendo la libertà di ognuno di fidanzarsi con chi vuole: Non penso che a lei interessi con chi sto io, però vedo che a voi la mia vita privata interessa molto. Ma tipo, ognuno è libero di stare con chi vuole? Deve ... Leggi su isaechia (Di sabato 16 gennaio 2021)è tornata a far parlare di sé nelle ultime ore per una notizia rilanciata dain merito ad un suo presuntoflirt. La, nel dating show di Uomini e Donne, era riuscita a conquistare Oscar Branzani e aveva vissuto con lui una lunga storia d’amore. In seguito alla rottura, la ragazza si era fidanzata con Nunzio Moccia, ex della sorella di Oscar. Nelle ultime oreaveva risposto in modo piccato ad un commento su Instagram che citava un certo Fratini, ribadendo la libertà di ognuno di fidanzarsi con chi vuole: Non penso che a lei interessi con chi sto io, però vedo che a voi la mia vita privata interessa molto. Ma tipo, ognuno è libero di stare con chi vuole? Deve ...

robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - guerini_lorenzo : Con oltre 200 anni di storia i @_Carabinieri_ sono orgoglio e punto di riferimento. Donne e uomini impegnati ogni g… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - Sweet_Danger_ : RT @sottaeona: se i bangtan partecipassero a uomini e donne - GuglielmoZambe2 : RT @deidda: Alla cantante #GianniNannini che nel suo ultimo video raffigura i nostri poliziotti con la faccia da maiale, vorremo ricordarle… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ Codice fiscale: oggi il calcolo è veloce ea portata di click Fortune Italia