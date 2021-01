“Uniamoci per salvare l’Italia”: l’appello per un’alleanza antifascista promosso da Anpi, sindacati, Pd, sinistra, Sardine e M5s (Di sabato 16 gennaio 2021) “Per sconfiggere la pandemia, ricostruire il Paese, promuovere una democrazia più ampia e più forte, urge l’impegno delle forze migliori della società. Occorre una nuova visione per il nostro Paese. Cambiare per rinascere, ricomporre ciò che è disperso, unire ciò che è diviso, donare vicinanza dove c’è solitudine, vincere la paura costruendo fiducia“. Comincia così l’appello per una grande alleanza democratica e antifascista promosso da associazioni, Movimenti, partiti e sindacati nazionali. La società civile che si compatta di fronte alla crisi istituzionale al buio aperta da Italia viva. “Uniamoci per salvare l’Italia“, si intitola il documento che punta a far convergere energie e volti “dell’associazionismo, del volontariato, del Terzo settore, del movimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) “Per sconfiggere la pandemia, ricostruire il Paese, promuovere una democrazia più ampia e più forte, urge l’impegno delle forze migliori della società. Occorre una nuova visione per il nostro Paese. Cambiare per rinascere, ricomporre ciò che è disperso, unire ciò che è diviso, donare vicinanza dove c’è solitudine, vincere la paura costruendo fiducia“. Comincia cosìper una grande alleanza democratica eda associazioni, Movimenti, partiti enazionali. La società civile che si compatta di fronte alla crisi istituzionale al buio aperta da Italia viva. “per“, si intitola il documento che punta a far convergere energie e volti “dell’associazionismo, del volontariato, del Terzo settore, del movimento ...

