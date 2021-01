Un Posto al Sole in crisi economica? Dopo Marina | gli altri possibili addii

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ladovuta alla pandemia da Covid-19 ha costretto a tagliare fuori alcuni attori della soap opera “UnAl”, tra cuie non solo… La diffusione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

Gabri_EllaConti : ?? il libro del mio papà Mario Conti “Il sole azzurro” è apparso nella famosa serie “Un posto al sole”! ?????????? Lo po… - JulioCesare12 : Visto che Inter - Juve si giocherà di sera e in inverno, suggerisco a Morata di esultare indossando il giubbino cat… - PassarellaRock : Carlo Mey Famularo, dalle Isole Eolie all'Africa, passando per Un Posto Al Sole su Rai3 - - PassarellaRock : @RaiTre Intervista a Carlo Mey Famularo, la voce maschile della sigla di Un Posto Al Sole - PassarellaRock : @UPAS_Rai La sigla che ascoltiamo oggi è quella originale del 1996, quando la Rai di Napoli fu salvata dalla chiusu… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Tv Sorrisi e Canzoni

Non solo Formula 1, l’Alpine medita l’ingresso anche in Formula ... E facendosi rappresentare con la bandiera giapponese al posto del tricolore francese. La permanenza di Nissan nel campionato non è ...A quattro anni di distanza dalla tragedia di Rigopiano rimangono tanti interrogativi e una sola certezza: le 29 vittime della slavina del 18 gennaio 2017. La slavina sull'Hotel Ri ...