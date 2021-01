Un nuovo lockdown fino a Pasqua: ecco perché se ne parla (Di sabato 16 gennaio 2021) Non solo la variante inglese, c'è preoccupazione per la variante brasiliana: oggi il ministro della Salute ha firmato una ordinanza che sospende tutti i collegamenti con il paese sudamericano. E per ... Leggi su today (Di sabato 16 gennaio 2021) Non solo la variante inglese, c'è preoccupazione per la variante brasiliana: oggi il ministro della Salute ha firmato una ordinanza che sospende tutti i collegamenti con il paese sudamericano. E per ...

TgLa7 : #Pechino, in 500mila tornano in # lockdown. Nuovo ciclo di test di massa per un #focolaio - romatoday : Un nuovo lockdown fino a Pasqua: ecco perché se ne parla - GPiziarte : Fabrizio Pregliasco: 'Il nuovo Dpcm è una medicina amara. Ma il lockdown ha dei limiti. Velocizziamo il vaccino' - StefaniaVaselli : RT @ultimenotizie: #Parigi blindata per due manifestazioni. Una promossa dal coordinamento di associazioni sindacati e collettivi contrari… - alcinx : RT @HuffPostItalia: Fabrizio Pregliasco: 'Il nuovo Dpcm è una medicina amara. Ma il lockdown ha dei limiti. Velocizziamo il vaccino' https:… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo lockdown Covid, Brusaferro (Iss): “Circolazione resta alta, necessario rigore Il Fatto Quotidiano Nuovo Dpcm, si può andare nelle seconde case

Scattano oggi le nuove regole, valide fino al 5 marzo. Cosa possiamo fare? La situazione zona per zona Roma, 16 gennaio 2021 - Scattano, a partire da oggi, le nuove norme anti Covid contenute nel Dpcm ...

Fabrizio Pregliasco: "Il nuovo Dpcm è una medicina amara. Ma il lockdown ha dei limiti. Velocizziamo il vaccino"

Mentre un nuovo Dpcm si appresta a dettare il ritmo delle restrizioni delle prossime settimane, e si registra la reazione di chi è costretto alla zona rossa come la Lombardia, fra gli esperti c’è chi ...

Scattano oggi le nuove regole, valide fino al 5 marzo. Cosa possiamo fare? La situazione zona per zona Roma, 16 gennaio 2021 - Scattano, a partire da oggi, le nuove norme anti Covid contenute nel Dpcm ...Mentre un nuovo Dpcm si appresta a dettare il ritmo delle restrizioni delle prossime settimane, e si registra la reazione di chi è costretto alla zona rossa come la Lombardia, fra gli esperti c’è chi ...