Un euro non vale sempre un euro: l’esempio dei fondi europei (Di sabato 16 gennaio 2021) di David Lisetti. Ammetto che il titolo sembra forviante ma dedicami tre minuti del tuo tempo e tutto (spero) avrà più senso. Facciamo un esempio: a fine anno ricevi un premio in buoni produzione del valore di €300 da spendere nei successivi due mesi e questi €300 li puoi utilizzare in negozi convenzionati e divisi secondo categoria. Puoi spendere: 100€ per acquisti alimentari; 100€ per cura della persona; 100€ per prodotti tecnologici. Poniamo il caso che le tue priorità per i prossimi due mesi siano totalmente aderenti con le opzioni di spesa offerte dai buoni produzione e che nei negozi convenzionati riesci a trovare i prodotti che fanno al caso tuo. Se si verificano queste condizioni allora per te non fa differenza se possiedi €300 in contanti piuttosto che €300 sotto forma di buoni produzione, ma se invece, per i più svariati motivi, le tue priorità d’acquisto non ... Leggi su ilparagone (Di sabato 16 gennaio 2021) di David Lisetti. Ammetto che il titolo sembra forviante ma dedicami tre minuti del tuo tempo e tutto (spero) avrà più senso. Facciamo un esempio: a fine anno ricevi un premio in buoni produzione del valore di €300 da spendere nei successivi due mesi e questi €300 li puoi utilizzare in negozi convenzionati e divisi secondo categoria. Puoi spendere: 100€ per acquisti alimentari; 100€ per cura della persona; 100€ per prodotti tecnologici. Poniamo il caso che le tue priorità per i prossimi due mesi siano totalmente aderenti con le opzioni di spesa offerte dai buoni produzione e che nei negozi convenzionati riesci a trovare i prodotti che fanno al caso tuo. Se si verificano queste condizioni allora per te non fa differenza se possiedi €300 in contanti piuttosto che €300 sotto forma di buoni produzione, ma se invece, per i più svariati motivi, le tue priorità d’acquisto non ...

ZZiliani : Cari direttori di @Gazzetta_it @CorSport e @tuttosport, ci piacerebbe vedere un triangolare tra voi su chi pubblica… - ZZiliani : La multa di 4 mila euro inflitta dalla FJGC alla #Juventus per non aver sottoposto a più riprese i giocatori ai tam… - SergioCosta_min : Abbiamo aperto altri 119 cantieri contro il #DissestoIdrogeologico: sono i cantieri più importanti, per la tutela d… - nerosolari : RT @MonycaMarini: I successi del Governo #Conte #Lockdown3 Milioni di euro dispersi in mille rivoli che non producono reddito, e mancati… - Ale_Rimi : @90ordnasselA Perché non aggiungi che 'Il Real Madrid comincia ad essere impaziente, ha bisogno di liquidità e da M… -

Ultime Notizie dalla rete : euro non Non dichiarano redditi per 1,6 milioni di euro, nei guai sei società del Cagliaritano L'Unione Sarda Aiuti a piccole botteghe e bar: 65 realtà del Bellunese si dividono 1,4 milioni di euro

A disposizione c’era 1.430.000 euro, una somma che non è bastata per finanziare tutti i progetti. Hanno potuto partecipare a questa seconda edizione del bando negozi di vicinato, bar ...

Scuola, lunedì 18 le superiori tornano in classe al 50 per cento

L'annuncio del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini dopo la sentenza del Tar che annulla l'ordinanza di prolungamento della Dad fino al 25 gennaio ...

A disposizione c’era 1.430.000 euro, una somma che non è bastata per finanziare tutti i progetti. Hanno potuto partecipare a questa seconda edizione del bando negozi di vicinato, bar ...L'annuncio del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini dopo la sentenza del Tar che annulla l'ordinanza di prolungamento della Dad fino al 25 gennaio ...