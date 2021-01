Un bivio del meteo d’Inverno | elenco delle novità che avremo

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 16 gennaio 2021) Esplosioneinvernale.Sconforto…. In queste ore è il sentimento che prevale negli amanti dell’Inverno. L’umore è cambiato improvvisamente, non appena nelle varie mappe di previsione è stato cancellato il gelo dall’Italia. Non solo, in qualche mappa è riapparsa l’odiata Alta Pressione o comunque uno scenarioclimatico tutt’altro che invernale. Diciamolo, a molto italiani un po’ di sole e bel tempo farebbe enormemente piacere. Non tutti amano freddo, gelo e neve. Non dobbiamo mai dimenticarci che la soggettività è imperante nellarologia. Soggettività di gusti, ma talvolta anche soggettività di interpretazione di certe situazioni. Rischiamo di annoiarvi, ne siamo consapevoli, ma dobbiamo ripeterci: mai lasciarsi trascinare dagli umori dei modelli. Fino a qualche giorno fa ci buttavano addosso un ...