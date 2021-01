Umarell, il pensionato che guarda i cantieri conquista il 'Times' dopo essere entrato nel dizionario 2021 (Di sabato 16 gennaio 2021) Gli 'Umarells', resi celebri nel 2007 dallo scrittore bolognese Danilo Masotti, entrano nel vocabolario Zingarelli, che nell'edizione 2021 consacra la parola ormai uscita dai confini dialettali (e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 gennaio 2021) Gli 's', resi celebri nel 2007 dallo scrittore bolognese Danilo Masotti, entrano nel vocabolario Zingarelli, che nell'edizioneconsacra la parola ormai uscita dai confini dialettali (e ...

Gli "umarells", resi celebri nel 2007 dallo scrittore bolognese Danilo Masotti, entrano nel vocabolario Zingarelli, che nell'edizione 2021 consacra la parola ormai uscita dai confini dialettali (e cul ...

L’Umarell, il nuovo singolo di Fabio Concato

Lunedì 7 Dicembre Fabio Concato ha ritirato l’Ambrogino d’Oro per la benemerenza in campo musicale verso la città di Milano, colpita in particolar modo dalla pandemia. Grazie al brano “L’Umarell”, che ...

