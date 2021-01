Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di sabato 16 gennaio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24 Ore 9.53 – Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista a Sportweek alla vigilia di Inter-Juventus in cui ha confermato sia le ambizioni della squadra di Antonio Conte sia che la trattativa per il suo rinnovo di contratto è a buon punto: «Dopo tanti anni di dominio Juve, quest’anno il campionato è piùequilibrato: il Covid-19, le 5 sostituzioni, hanno cambiato un po’ tutto. Ma meglio, è più divertente, meno scontato. Io non sottovaluto la Juve,non l’ho mai sottovalutata. E mi piace il gioco dell’Atalanta. Mi diverte pure la Roma, già prima del 2-2». Ore 9.33 – Milan, aggiornamenti per la difesa – Il Milan continua a guardarsi intorno alla ricerca di un difensore ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021)lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.53 – Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista a Sportweek alla vigilia di Inter-Juventus in cui ha confermato sia le ambizionisquadra di Antonio Conte sia che la trattativa per il suo rinnovo di contratto è a buon punto: «Dopo tanti anni di dominio Juve, quest’anno il campionato è piùequilibrato: il Covid-19, le 5 sostituzioni, hanno cambiato un po’ tutto. Ma meglio, è più divertente, meno scontato. Io non sottovaluto la Juve,non l’ho mai sottovalutata. E mi piace il gioco dell’Atalanta. Mi diverte pure la Roma, già prima del 2-2». Ore 9.33 – Milan, aggiornamenti per la difesa – Il Milan continua a guardarsi intorno alla ricerca di un difensore ...

Agenzia_Ansa : Covid, nelle ultime 24 ore 16.146 positivi e 477 morti. Eseguiti 273.506 test (156mila molecolari, 116mil antigenic… - fanpage : 'Italia ridicola in Europa e nel mondo' - dellorco85 : Queste sono le notizie dal mondo delle ultime 24 ore. Altro che crisi di Governo... - MarioMantovani3 : RT @Corriere: Ema: «L’ok per AstraZeneca non prima del 29 gennaio» - Marilenapas : RT @fanpage: Un guasto improvviso, 800 dosi perse -