Udinese, Gotti: «Rischio esonero? Parlerò come sempre con la società»

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha parlato dopo la sconfitta contro la Sampdoria: ecco le parole dell'allenatore dei friulani Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Sampdoria. DETTAGLI – «Per 70 minuti l'Udinese ha fatto una buona partita, raccogliendo meno. Eravamo in vantaggio e fino al rigore sembrava che avessimo personalità. Se ti abbassi anche in virtù dei cambi della Sampdoria, ci può stare ma non c'era la sensazione che ci fosse paura. Sono stati i quindici minuti dopo il pareggio di Candreva che non mi sono piaciuti, lì è subentrata veramente la paura, fino alla rete di Torregrossa». INVERTIRE DE PAUL CON PEREYRA – «Potrebbe essere una soluzione, in verità tendo a modificare poco gli equilibri a De Paul perché lui canta e porta la ...

La Lazio vince il derby di Roma mentre la Sampdoria, trascinata da Torregrossa, batte l'Udinese di Gotti. Finisce 0+0 tra Torino e Spezia con i liguri in inferiorità numerica. Ecco di seguito la class ...

UDINESE: gotti in bilico dopo la sconfitta

La sconfitta di Genova contro la Sampdoria rischia di costare caro a Luca Gotti, tecnico dell'Udinese. I friulani non vincono dal dodici dicembre scorso e in sette gare hanno raccolto appena tre punti ...

