Turris-Vibonese, finale al cardiopalma al Liguori: i corallini acciuffano il pareggio

Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – I ragazzi di mister Fabiano non muoiono mai. La Turris con la Vibonese pareggia all'88esimo e le due compagini escono dal manto dello stadio Liguori con un punto a testa. Turris-Vibonese finisce 1 a 1. I vesuviani "volano" a 27 punti nella classifica del girone Meridionale di Lega Pro e anche in una giornata che pareva sfortunata la formazione rosso corallo, neo promossa dopo 20 anni tra i professionisti, continua ad essere la rivelazione di questo campionato. Sembrava infatti la "giornata no" quella di questo pomeriggio allo stadio Liguori di Torre del Greco dove i vesuviani affrontavano i calabresi per il 19esimo appuntamento del calendario del girone C di Serie C. Palla al centro alle ore 15 allo stadio della città del corallo.

