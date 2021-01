Turismo, la Borsa Mediterranea di Napoli slitta al 28 maggio (Di sabato 16 gennaio 2021) slittano le date di svolgimento della ventiquattresima edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo. Il salone napoletano riservato ai professionisti del Turismo si svolgera’ nella sede storica della Mostra d’Oltremare da venerdi’ 28 a domenica 30 maggio con ingresso dai tradizionali padiglioni di viale Kennedy. “Quella del rinvio a maggio della BMT e’ una decisione presa dopo una attenta valutazione dell’andamento dell’emergenza sanitaria ed a seguito anche del confronto con i colleghi del tour operating – spiega l’amministratore di Progecta, Angioletto de Negri – Con gli espositori che gia’ hanno confermato la loro partecipazione e con quelli che stanno manifestando il loro interesse, si e’ concordato che il decollo del piano vaccini dovrebbe consegnarci a ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021)no le date di svolgimento della ventiquattresima edizione della BMT –del. Il salone napoletano riservato ai professionisti delsi svolgera’ nella sede storica della Mostra d’Oltremare da venerdi’ 28 a domenica 30con ingresso dai tradizionali padiglioni di viale Kennedy. “Quella del rinvio adella BMT e’ una decisione presa dopo una attenta valutazione dell’andamento dell’emergenza sanitaria ed a seguito anche del confronto con i colleghi del tour operating – spiega l’amministratore di Progecta, Angioletto de Negri – Con gli espositori che gia’ hanno confermato la loro partecipazione e con quelli che stanno manifestando il loro interesse, si e’ concordato che il decollo del piano vaccini dovrebbe consegnarci a ...

ilaria287 : RT @claudiogagliar1: Per pandemia nel 2020 circa 1,4 milioni di contratti di lavoro in meno, inclusi quelli stagionali e di collaborazione.… - ItaConvention : Anche #BMT la Borsa Mediterranea del Turismo si sposta in Maggio, dal 28 al 30. - lillydessi : Milano – Bit 2021. La Borsa internazionale del turismo - Primaonline - ItaliaaTavola : “LeQuotabili”, spicca il vino nelle premiazioni di Pambianco. Ecco le aziende pronte ad entrare in Borsa - TheNewAge77 : RT @albertolupini: “LeQuotabili”, spicca il vino nelle premiazioni di Pambianco. Ecco le aziende pronte ad entrare in Borsa -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Borsa Turismo, la Borsa Mediterranea di Napoli slitta al 28 maggio Il Denaro Turismo, la Borsa Mediterranea di Napoli slitta al 28 maggio

Slittano le date di svolgimento della ventiquattresima edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo. Il salone napoletano riservato ai professionisti del turismo si svolgera’ nella sede storica ...

Ristori, lunedì associazioni pubblici esercizi incontrano Patuanelli

(Teleborsa) - Individuare un piano di interventi efficaci e coordinato a sostegno dei lavoratori e delle imprese della ristorazione e dell'intrattenimento, messi in ginocchio da mesi di sostanziale in ...

Slittano le date di svolgimento della ventiquattresima edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo. Il salone napoletano riservato ai professionisti del turismo si svolgera’ nella sede storica ...(Teleborsa) - Individuare un piano di interventi efficaci e coordinato a sostegno dei lavoratori e delle imprese della ristorazione e dell'intrattenimento, messi in ginocchio da mesi di sostanziale in ...