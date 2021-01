Trump: “Xiaomi è una società militare comunista cinese” (Di sabato 16 gennaio 2021) A sei giorni dalla sua uscita ufficiale, l’amministrazione Trump ha deciso di mettere nel mirino un altro gigante dell’elettronica cinese: Xiaomi, il numero tre al mondo nella produzione di telefoni cellulari. Il Dipartimento della Difesa statunitense sta ora designando Xiaomi come “società militare comunista cinese“, il che significa che è ora vulnerabile all’ordine esecutivo di Trump che vieta agli Stati Uniti di investire in tali società – e potrebbe costringere le società statunitensi e altri investitori statunitensi a lasciare Xiaomi l’11 novembre 2021, come riportato da Reuters. In una dichiarazione inviata a The Verge, Xiaomi sostiene di “operare in ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 16 gennaio 2021) A sei giorni dalla sua uscita ufficiale, l’amministrazioneha deciso di mettere nel mirino un altro gigante dell’elettronica, il numero tre al mondo nella produzione di telefoni cellulari. Il Dipartimento della Difesa statunitense sta ora designandocome ““, il che significa che è ora vulnerabile all’ordine esecutivo diche vieta agli Stati Uniti di investire in tali– e potrebbe costringere lestatunitensi e altri investitori statunitensi a lasciarel’11 novembre 2021, come riportato da Reuters. In una dichiarazione inviata a The Verge,sostiene di “operare in ...

