Trump lascia la Casa Bianca il 20 gennaio, 25mila agenti schierati per l'insediamento di Biden (Di sabato 16 gennaio 2021) Donald Trump lascerà la Casa Bianca mercoledì mattina, 20 gennaio , ore prima della cerimonia dell'Inauguration Day, quando Joe Biden giurerà come 46/o presidente degli Stati Uniti e si insedierà a ... Leggi su leggo (Di sabato 16 gennaio 2021) Donaldlascerà lamercoledì mattina, 20, ore prima della cerimonia dell'Inauguration Day, quando Joegiurerà come 46/o presidente degli Stati Uniti e si insedierà a ...

EnricoLetta : Premetto che penso tutto il male possibile di #Trump. Però la decisione, quella definitiva, di @Twitter lascia aper… - riotta : Si dimette il capo della Homeland Security Chad Wolf, il sesto della convulsa amministrazione Trump. Lascia alla v… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Trump lascia la Casa Bianca il 20 gennaio, 25mila agenti schierati per l'insediamento di Biden - leggoit : Trump lascia la Casa Bianca il 20 gennaio, 25mila agenti schierati per l'insediamento di Biden - CiaoGrosso : RT @NoEvilHero: Se Trump non lascia la Casa Bianca è un pericolo mentre Conte che rimane a governare l'Italia è da responsabili... Tirate… -