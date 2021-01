Tre Regioni in Zona Rossa, sei in Zona Gialla, il resto dell’Italia in Zona Arancione: ecco quali (Di sabato 16 gennaio 2021) Tre Regioni vanno in Zona Rossa: sono la provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia. Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. In Zona Arancione Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano sempre in Arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Sei Regioni virtuose restano in giallo – La Campania insieme ad altre cinque Regioni restano in fascia Gialla. Sono Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise. Non tutti però hanno accettato di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Trevanno in: sono la provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia. Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. InAbruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano sempre inCalabria, Emilia-Romagna e Veneto. Seivirtuose restano in giallo – La Campania insieme ad altre cinquerestano in fascia. Sono Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise. Non tutti però hanno accettato di ...

