Trama Il Segreto prima stagione di lunedì 18 gennaio 2021, il matrimonio di Pepa e Tristan (Di sabato 16 gennaio 2021) Pepa e Tristan convoleranno a nozze, questo sarà l’argomento principale della nuova puntata de Il Segreto di lunedì 18 gennaio 2021. Inoltre, la Trama ci racconta che Soledad e Juan cederanno alla passione amorosa, Paquito morirà tra le braccia di Mariana e Tristan e Pepa si sposeranno. Ci saranno altre sorprese, ma cerchiamo di scoprirle insieme! Il Segreto anteprime puntata, Paquito ferito a morte Dalla Trama de Il Segreto, appare doveroso ricordare che Manuel ha ferito gravemente Paquito con un colpo di pistola, inscenando una sorta di delitto passionale. Pepa e Tristan, invece, hanno colloquiato riguardo alle loro relazioni passate, anche se il ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 16 gennaio 2021)convoleranno a nozze, questo sarà l’argomento principale della nuova puntata de Ildi18. Inoltre, laci racconta che Soledad e Juan cederanno alla passione amorosa, Paquito morirà tra le braccia di Mariana esi sposeranno. Ci saranno altre sorprese, ma cerchiamo di scoprirle insieme! Ilanteprime puntata, Paquito ferito a morte Dallade Il, appare doveroso ricordare che Manuel ha ferito gravemente Paquito con un colpo di pistola, inscenando una sorta di delitto passionale., invece, hanno colloquiato riguardo alle loro relazioni passate, anche se il ...

