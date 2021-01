Tragedia nello sport: il campione è morto a soli 36 anni (Di sabato 16 gennaio 2021) Una triste notizia giunge dalla Spagna dove è morto il pilota Arturo Tizon, aveva 36 anni. Tizon stava praticando ciclismo di montagna a Alcudia de Veo, si è sentito male, pare abbia avuto le vertigini, è caduto, ha battuto la testa ed ha perso la vita. # IL SUO RICORDO CON LE FOTO A FINE ARTICOLO I ciclisti che erano con lui si sono fermati, hanno chiamato subito i soccorsi e hanno provato a rianimare Tizon. Ma purtroppo non c'è stato niente da fare e quando sono arrivati i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'ex pilota. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) campione Endurance, ha disputato 3 campionati del mondo della 250 di Moto Era nato nel 1984 nella Vall d'Uixo, ha avuto ottimi risultati nelle gare di resistenza e di velocità in cui era specializzato. ... Leggi su howtodofor (Di sabato 16 gennaio 2021) Una triste notizia giunge dalla Spagna dove èil pilota Arturo Tizon, aveva 36. Tizon stava praticando ciclismo di montagna a Alcudia de Veo, si è sentito male, pare abbia avuto le vertigini, è caduto, ha battuto la testa ed ha perso la vita. # IL SUO RICORDO CON LE FOTO A FINE ARTICOLO I ciclisti che erano con lui si sono fermati, hanno chiamato subito i soccorsi e hanno provato a rianimare Tizon. Ma purtroppo non c'è stato niente da fare e quando sono arrivati i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'ex pilota. (CONTINUA DOPO LA FOTO...)Endurance, ha disputato 3 campionati del mondo della 250 di Moto Era nato nel 1984 nella Vall d'Uixo, ha avuto ottimi risultati nelle gare di resistenza e di velocità in cui era specializzato. ...

