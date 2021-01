Tragedia nella casa di riposo | morti e feriti gravi Sul posto vigli del fuoco e carabinieri | la situazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 16 gennaio 2021) Unaall’interno di unadidi Lanuvio in provincia di Roma riconvertita anche in Covid center. La scena a cui ha assistito un addetto alla struttura arrivando questa mattina è stata terribile: ha trovato tutti i 12 presenti (due operatori sanitari e 10 ospiti), privi di sensi. Cinque persone sono state trovate senza vita nelle prime ore della mattinata di sabato 16 gennaio. Altri cinque sono stati trasporti in condizionissime per l’intossicazione all’ospedale dei Castelli. Mentre due operatori sanitari, anche loro in una condizione disperata, sono stati ricoverati a Tor Vergata. Le vittime sono 5 sono decedute nei loro letti, probabilmente nel sonno, per le esalazioni provenienti forse dall’impianto di riscaldamento. Ma al momento non si escludono altre ipotesi e sule ...