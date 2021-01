Traffico Roma del 16-01-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno In redazione Massimo peschi si mantiene scorrevole la circolazione sulle strade della capitale temporaneamente chiusa alnelle due direzioni la panoramica Per consentire i lavori di manutenzione stradale nel tratto compreso tra via Trionfale e Piazzale Clodio pochi i veicoli in circolazione questo anche grazie al blocco dei veicoli più inquinanti dalle 730 alle 6:30 all’interno della fascia verde oggi e domani non possono circolare i ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1 gli autoveicoli a benzina Euro 0 1 e 2 e i diesel Euro 0 1 e 2 lunedì prossimo 18 gennaio non potranno circolare i ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1 e le auto a benzina Euro 2 intanto proseguono i lavori di manutenzione sul viadotto della Magliana carreggiata ridotta Dunque all’altezza di via del Cappellaccio e non si esclude Con l’aumento del ...