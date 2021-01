Torrione alto | siringhe | rifiuti e ‘carcasse’ nel parcheggio FOTO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un’area di degrado in città appare essere ildidelimitato da via Ottavio De Sica. Tanto si evince dagli scatti del reporter Guglielmo Gambardella. Al servizio, prevalentemente, dei residenti, degli esercenti e di coloro che convergono verso le istituzioni scolastiche presenti nell’area ildiventa, soprattutto nelle ore serali e notturne, luogo di ritrovo per tossicodipendenti, ‘abbandonatori di’ e, non di rado, di ladri. Che qui, data la prossimità della tangenziale, sovente abbandonano i mezzi usati per le scorribande. Bustoni di immondizia e secchi die qualche carcassa di mezzi: urge l’intervento del Comune per la riqualificazione ambientale dell’area. Come ...