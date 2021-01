Tornano in classe le superiori, potenziato il trasporto pubblico: in provincia 272 bus (Di sabato 16 gennaio 2021) Il piano completo delle corse scolastiche è consultabile sul sito di Start Romagna nell'apposita sezione ( https://www.startromagna.it/ servizi/info-bus-e-news/?news= 536 ). Start Romagna ricorda che ... Leggi su forlitoday (Di sabato 16 gennaio 2021) Il piano completo delle corse scolastiche è consultabile sul sito di Start Romagna nell'apposita sezione ( https://www.startromagna.it/ servizi/info-bus-e-news/?news= 536 ). Start Romagna ricorda che ...

infoitinterno : Da lunedì le superiori tornano in classe: via libera del Piemonte alla riapertura - siesto_dino : RT @TgrRai: La #Campania #zonagialla: da lunedì riaprono i musei e tornano in classe le terze elementari. #IoSeguoTgr @tgr_campania https:… - TgrRai : La #Campania #zonagialla: da lunedì riaprono i musei e tornano in classe le terze elementari. #IoSeguoTgr… - PacificoTweet : #Anief su GIORNALE DI SICILIA - LUNEDÌ ELEMENTARI E PRIME MEDIE TORNANO IN CLASSE - orsomau69 : Una riflessione....al 50% significa che TUTTA la classe per 3 giorni si ritrova nello stesso spazio angusto della c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornano classe Da lunedì le superiori tornano in classe: via libera del Piemonte alla riapertura La Stampa Lunedì tornano a scuola gli studenti delle superiori al 50%: un opuscolo con tutte le iniziative per la sicurezza

Lunedì in Piemonte la campanella suonerà anche per gli studenti delle superiori che tornano a scuola in presenza al 50% come previsto dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale e dal Governo. Tutti gl ...

Scuola, lunedì 18 le superiori tornano in classe al 50 per cento

L'annuncio del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini dopo la sentenza del Tar che annulla l'ordinanza di prolungamento della Dad fino al 25 gennaio ...

Lunedì in Piemonte la campanella suonerà anche per gli studenti delle superiori che tornano a scuola in presenza al 50% come previsto dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale e dal Governo. Tutti gl ...L'annuncio del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini dopo la sentenza del Tar che annulla l'ordinanza di prolungamento della Dad fino al 25 gennaio ...