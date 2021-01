Torino-Spezia: ultima chiamata per Giampaolo, occasione per Italiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Torino-Spezia, match in programma alle ore 18:00, rappresenta un crocevia fondamentale nella stagione di entrambi i club. Marco Giampaolo e Vincenzo Italiano, nonostante aspettative diverse di inizio anno e differenti momenti attuali, hanno qualcosa da perdere da questa sfida di Serie A. Il tecnico dei granata, in caso di risultato negativo, potrebbe salutare anzitempo la panchina dei piemontesi, mentre il mister dei bianconeri perderebbe una grandissima occasione per incrementare il vantaggio sulla zona retrocessione che, al momento, vede proprio il Torino come detentore di uno dei tre posti per la Serie B. Una sfida salvezza dai contenuti variegati e preziosi: allo stadio Grande Torino non ci sarà in palio soltanto l’intera posta dell’incontro. Qui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021), match in programma alle ore 18:00, rappresenta un crocevia fondamentale nella stagione di entrambi i club. Marcoe Vincenzo, nonostante aspettative diverse di inizio anno e differenti momenti attuali, hanno qualcosa da perdere da questa sfida di Serie A. Il tecnico dei granata, in caso di risultato negativo, potrebbe salutare anzitempo la panchina dei piemontesi, mentre il mister dei bianconeri perderebbe una grandissimaper incrementare il vantaggio sulla zona retrocessione che, al momento, vede proprio ilcome detentore di uno dei tre posti per la Serie B. Una sfida salvezza dai contenuti variegati e preziosi: allo stadio Grandenon ci sarà in palio soltanto l’intera posta dell’incontro. Qui ...

