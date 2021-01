Torino-Spezia | Giampaolo | “Un pareggio che dà sconforto | poco lucidi in superiorità numerica Risultato che crea difficoltà”

Leggi su mediagol

(Di sabato 16 gennaio 2021) Oggi siamo statinella scelta delle giocate. Abbiamo avuto delle, poi loha sprecato molto con l'uomo in meno. Non abbiamo avuto nemmeno un pizzico di buona sorteDopo ila reti bianche, maturato durante il match di questo pomeriggio tra, l'allenatore granata, Marcoha analizzato la gara dell'Olimpico "Grande", intervenendo ai microfoni di Sky Sport, nel post gara del match valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del "Toro"."I bonus ce li siamo giocati tutti all’inizio, non possiamo sbagliare nulla. Non hai margini, ogni partita è difficile. Non ci sono più differenze. Siamo arrivati stanchi, anche fisicamente. Ci ...